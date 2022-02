Le busy board est avant tout un outil éducatif confectionné sur une planche de bois. Il contient plusieurs activités usuelles qui permettent à l’enfant de devenir plus dynamique. Cet outil est sécurisé et personnalisable. Tous les éléments constitutifs (boulier, personnage fait en feutrine, etc.) du busy board sont adaptés à l’usage d’un bébé.

Le busy board peut être customisé afin de correspondre aux besoins de l’enfant en tenant compte de son âge. Les éléments présentés sur le busy board correspondent à tout ce que l’on rencontre d’ordinaire dans la vie de tous les jours. Ainsi, les bébés s’habitueront peu à peu aux objets qui les entourent dans un environnement sûr.

Sur le busy board, on rencontre souvent une horloge, une télécommande, des verrous, une éponge, un téléphone vintage, une calculatrice ou même un klaxon. Tous ces objets sont mis à disposition du bébé pour qu’il puisse s’amuser sans se faire mal et sans abîmer les objets.

Comment un bébé peut-il utiliser le busy board ?

Destiné à l’usage exclusif des jeunes enfants, le busy board est un outil qui permet à vos bouts de chou de développer certaines aptitudes et qualités importantes pour leur épanouissement. En plus d’aiguiser les sens des enfants, le busy board leur permet d’être habiles de leurs mains. Ils apprennent tous seuls à manipuler des objets de tous les jours.

Les activités ludiques du busy board

Le tableau que présente le busy board est conçu en s’inspirant des activités proposées par Montessori. Ce sont des activités sensorielles et pratiques qui reflètent le quotidien. Leur but est de rendre l’enfant mobile tout en aiguisant ses sens.

Fondamentalement, le busy board est une planche de bois sur laquelle sont accrochés divers jouets. Ces jouets sont sécurisés et adaptés à la fragilité des bébés. De plus, la planche peut être customisée pour répondre au besoin du bébé en termes de capacité et d’âge. L’assemblage des coloris disposé sur le busy board rend ce dernier plus vivant et plus attrayant.

Le busy board est donc l’outil idéal pour développer les sens de votre bébé et améliorer sa motricité. C’est aussi un outil qui donne du doigté aux bébés et même aux enfants d’un certain âge. Pensez donc à commander un busy board dès maintenant ou à en construire un vous-même.

Que vous ayez décidé d’acheter un busy board ou d’en construire vous-même, pensez à effectuer certains tests avant que le bébé ne l’utilise. Ce faisant, vous vous assurerez que l’environnement est totalement sûr pour le bébé.

L’une des activités phares est l’ouverture et la fermeture d’un cadenas ou d’une fermeture à glissière. Ainsi, l’enfant développera ses réflexes, son sens de la logique et sa motricité. Le busy board pourra être placé contre un mur à hauteur de l’enfant pour lui permettre de passer à l’action en allant le décrocher. Pensez également à y ajouter des objets sensoriels tels que des tissus de diverses textures et des miroirs.

Les labyrinthes aimantés et les engrenages peuvent aussi être utiles pour développer l’autonomie du bébé. Il pourra s’entraîner à ouvrir et à fermer, appuyer et tirer, glisser et rouler, dévisser et visser ou tourner des clés. Ce sont là des activités qui constituent la motricité fine.

Cette dernière représente toutes ces actions que l’on réalise au quotidien et qui constituent une étape essentielle d’apprentissage par les enfants. Ces actions les fascinent et ils prennent un réel plaisir à apprendre.

C’est dans ce sens que la planche d'activités participe à l’apprentissage de l’enfant. Il pourra facilement reproduire certaines actions qu’il aurait observées chez les adultes. Le busy board lui permet de s’entraîner en suivant des instructions. Cela participe énormément au développement cognitif et à la concentration de l’enfant.

La motricité globale de l’enfant est aussi améliorée de ce fait. En outre, la ténacité et la persévérance de l’enfant sont également mises à l’épreuve. Celui-ci devra répéter plusieurs fois certaines activités pour les maîtriser.

Par la même occasion, l’enfant développe une synchronisation entre ses mains et son œil. Le busy board n’est donc pas uniquement un outil ludique, mais également un outil d’apprentissage qui offre à l’enfant des qualités nécessaires à son éducation plus tard dans la vie active.

À quel âge peut-on utiliser un busy board ?

Le busy board peut être utilisé par un enfant âgé de six mois. À partir de cet âge, l’enfant peut déjà commencer les activités proposées par le busy board, et ce jusqu’en maternelle.

Six mois, l’âge idéal pour jouer au busy board

Les enfants commencent par devenir curieux par rapport à leur environnement à partir de l’âge de 6 mois. À cet âge, ils essayent de toucher tout ce qui les entoure. C’est à cet âge qu’il faut les introduire aux activités du busy board. Il faut alors commencer par des tissus naturels de différentes couleurs et textures (toiles de jute, jean, velours).

Vous pouvez également penser à des miroirs (déformants ou grossissant) pour apporter de la variété. Il n’y a pas une limite d’âge précise pour jouer avec le busy board. L’enfant se détachera de son outil lorsqu’il le désirera ou lorsqu’il se lassera des activités présentent sur le tableau.

Il faudra donc constamment faire évoluer le tableau pour maintenir l’intérêt de l’enfant. À partir de 6 mois, l’enfant découvre son environnement, les couleurs, la lumière, les différents sons, les diverses sensations au toucher et les nouveaux gouts.

C’est également à cet âge que l’enfant cherche à bouger et à se déplacer seul. C’est alors le moment idéal pour introduire busy board dans son quotidien. Mais faites attention à ne pas surcharger le tableau avec des tâches trop compliquées pour son âge.

Pensez également à y ajouter des supports pour égayer son ouïe : des cloches ou des grelots seront largement suffisants comme supports sonores. Cet ensemble d’activités correspond parfaitement aux plus jeunes.

Le busy board est également utile en maternelle

Il serait difficile de définir un âge limite d’utilisation du busy board. Il est fréquent de voir des enfants de la maternelle utilisant encore le busy board. Le seul élément qui entre en ligne de compte ici est l’intérêt que l’enfant porte pour les activités du tableau.

Pour maintenir l’intérêt de l’enfant pour le busy board, il est important de choisir avec soin tous les objets à y installer. Sachez qu’un bébé et un enfant de quatre ans n’ont pas les mêmes besoins en apprentissage. De ce fait, il faudra réserver les éléments simples aux plus jeunes et les plus compliqués pour les enfants les plus âgés.

La maternelle est une étape cruciale durant laquelle l’enfant développe de nombreuses aptitudes parmi lesquelles la motricité. Il faut donc intégrer des éléments plus complexes à partir de 2 ans ou 3 ans maximum.

Le busy board possède plusieurs fonctions

Le busy board est un outil pédagogique multifonctions qui participe grandement au développement des aptitudes des enfants. Ses avantages ne sont pas uniquement physiques, mais également intellectuels. Sur le plan physique, le busy board participe à améliorer la motricité fine et l’autonomie.

Sur le plan intellectuel, c’est le sens de la logique, de la patience et de la concentration qui sont les plus touchés. Alors lequel de ses avantages est votre préféré ?